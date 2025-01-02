Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig lideri Galatasaray, Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın transferi için kolları sıvadı. Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin bitmek üzere olduğu belirtilirken, Skriniar'ın hangi takıma gideceği konusundaki kararı bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın transferi bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

SON KARARI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair son kararını vermesini bekliyor.

Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İstifaların ardı arkası kesilmiyor! İşte Meclis'teki sandalye dağılımı
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

skriniar gelirse GS kuşları daha çok acıtacak ama. Daha da zorlanma olacak kuşlarda ;) hahahahaha

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

meliko seni çok zorlamışlar bu kesin.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
İsrail ordusunda Netanyahu'yu kara kara düşündüren kriz
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.