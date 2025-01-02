Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
Süper Lig lideri Galatasaray, Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın transferi için kolları sıvadı. Savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferin bitmek üzere olduğu belirtilirken, Skriniar'ın hangi takıma gideceği konusundaki kararı bekleniyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER BİTMEYE YAKIN
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın transferi bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.
SON KARARI BEKLENİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair son kararını vermesini bekliyor.