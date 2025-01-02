Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın transferi bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

SON KARARI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar, Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair son kararını vermesini bekliyor.