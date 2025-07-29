Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı
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Galatasaray, genç defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maçta görev aldı.

Galatasaray, genç oyuncu Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

22 yaşındaki futbolcu 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 18 maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hiç gerek yoktu.

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