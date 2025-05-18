Galatasaray Mersin'de Şampiyonluk Coşkusu

MERSİN'de Galatasaray taraftarı takımlarının şampiyonluğunu coşku içinde kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu, Mersin'deki taraftarlarınca da coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Araç konvoyları, meşaleler ve tezahüratlarla geceyi bayrama çeviren Galatasaraylılar, ellerinde bayraklarla şehir turu attı.