Merkezefendili Bleijenbergh'in yeni takımı Galatasaray

BASKETBOL Süper Ligi'nde Avrupa bileti alan Merkezefendi Belediyesi Basket'in Belçikalı yıldızı Vrenz Bleijenbergh, Galatasaray ile anlaştı. 26 yaşındaki forvet, bu sezon 14.3 sayı ve 6.6 ribaund ortalamaları ile dikkat çekti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonu dokuzuncu tamamlayıp ilk kez Avrupa biletini alan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in Belçikalı basketbolcusu Vrenz Bleijenbergh'i Galatasaray kaptı. Galatasaray MCT Technic, 26 yaşındaki ve 2.11 boyundaki forvetle anlaştı. Merkezefendi'de 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında forma giyen Bleijenbergh geçen sezona Avustralya'da başlamasına rağmen lig içinde Denizli'ye döndü. Belçika Milli Takımı forması da giyen Vrenz Bleijenbergh bu sezon 14.3 sayı, 6.6 ribaund ve 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Gökçe Bademci:

Kaliteli bir transfermiş ama artık her sezon iyi oyuncu kaçırıyoruz Merkezefendiden Galatasaray gibi büyük takımlar her şeyi kapıyor tabi yani para konuşuyor her yerde

Haber YorumlarıCihan Güler:

Belçikalı oyuncu kovalamak yerine evvela yerli oyuncuları desteklesek daha iyi olur ?? #YerliÜretim #TürkBasketbol

Haber YorumlarıAyşe Pınar Akpınar:

Aferin Galatasaraya, kaliteli bir oyuncu kazandı. Bleijenbergh'in bu sezon gösterdiği performans gerçekten iyiydi, sayıları ve ribaundları bakarsak Avrupa'da da başarılı olabilir. Merkezefendi'ye yazık ama böyle şeyler olur sporda. Umarım Cimbom'un başarısı Türk basketbolunu daha iyi yerlere taşır.

