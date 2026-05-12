Merkezefendili Bleijenbergh'in yeni takımı Galatasaray

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonu dokuzuncu tamamlayıp ilk kez Avrupa biletini alan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in Belçikalı basketbolcusu Vrenz Bleijenbergh'i Galatasaray kaptı. Galatasaray MCT Technic, 26 yaşındaki ve 2.11 boyundaki forvetle anlaştı. Merkezefendi'de 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında forma giyen Bleijenbergh geçen sezona Avustralya'da başlamasına rağmen lig içinde Denizli'ye döndü. Belçika Milli Takımı forması da giyen Vrenz Bleijenbergh bu sezon 14.3 sayı, 6.6 ribaund ve 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

