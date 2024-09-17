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Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunun şirkete iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapılan sponsorluk anlaşmasının iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

ANLAŞMA ASKIYA ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Serwin Global Solutions SDN BHD ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunu kapsayacak 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını askıya aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır. Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, MeritKingNews sponsorluğunu askıya aldığını KAP'a bildirdi

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu belirtildi.

Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

Net Holding, 'MeritKing News' adlı internet sitesinin 7 Ağustos ve 1 Eylül tarihinde yasadışı bahis sitesi logosunu kullanıp link yönlendirmesi verdiğini Noter'e tasdik ettirdi. Noter tasdik belgeleri suç duyurusuna eklendi. Galatasaray, TFF ve Spor Toto'ya gönderildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Murat Bey:

Galatasaray 'ın son 30 yılı araştırılmalıdır

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