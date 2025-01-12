Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basket'i 91-92 ile Geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Melikgazi Kayseri Basket ile Galatasaray karşılaştı. Renktaşların mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Maçın ilk yarısını Melikgazi Kayseri Basket 42-38 önde tamamlarken, parkeden galibiyetle ayrılan taraf 91-92'lik sonuç ile Galatasaray oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Cemil Uygül, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basket: Crystal Dangerfield (25), Hatice Sönmez (17), Sokhna Fall (14), Aerial Powers (14), Christelle Diallo (12), Gonca Karataş (5), Doğa Adıcan (4), Meltem Avcı

Galatasaray: Julie Vanloo (28), Cecilia Zandalasini (14), Gökşen Fıtık (7), Yueru Li (13), Brianna Fraser (10), Meltem Yıldızhan (8), Kuanitra Hollingsworth (9), Ayşe Cora (3), Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ

İlk Yarı: 42-38 (Melikgazi Basket lehine)

Periyotlar: 1.Periyot: 25-22 (Melikgazi Basket lehine), 2.Periyot: 17-16 (Melikgazi Basket lehine), 3.Periyot: 19-31 (Galatasaray lehine), 4.Periyot: 30-23 (Melikgazi Basket lehine) - KAYSERİ