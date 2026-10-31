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Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda 87-74 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi. Denizli temsilcisinde Meeks 19, Mahir Ağva 18 sayıyla öne çıkarken Galatasaray'da Smailagic 20, Metu 18 sayı üretti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Yukatel Denizli Basket: Ivey 5, Pecarski 12, Bailey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8

1. Periyot: 17-17

Devre: 29-41

3. Periyot: 50-64

Beş faulle oyundan çıkan: 32.06 Ivey (Yukatel Denizli Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi.

Kaynak: AA
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