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Galatasaray MCT Technic, yarın Cibona Zagreb ile Şampiyonlar Ligi'ne başlıyor

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Cibona Zagreb ile karşılaşacak. Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde TSİ 19.00'da başlayacak maçta sarı-kırmızılılar, güçlenen kadrosuyla galibiyet hedefliyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.

Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: AA
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