Galatasaray MCT Technic'ten, MCT Technic fabrikasına ziyaret

GALATASARAY MCT Technic Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, isim sponsoru MCT Technic'in İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde bulunan üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyarete Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, teknik ekip ve yöneticileri katıldı. MCT Technic tarafında ise Kurucu Hacı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz ziyarette hazır bulundu.

TESİS TURUNDA ÜRETİM SÜREÇLERİ PAYLAŞILDI

Tesis turu kapsamında MCT Technic'in yerli mühendislik altyapısıyla geliştirdiği NOx sensörleri ve çevre teknolojileri alanındaki üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ziyaret, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek başta olmak üzere kulübümüzün değerli yöneticilerini ve Galatasaray MCT Technic takımımızı tesislerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bu ziyaret, sürdürülebilirlik ve çevre teknolojileri odağındaki çalışmalarımızın daha geniş kitlelerle buluşması açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise "MCT Technic'in yerli üretim kabiliyetini ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarını yerinde görmekten memnuniyet duyduk. İş birliğimizin, sporun birleştirici gücünü toplumsal fayda üreten alanlarla buluşturan güçlü bir örnek olmasını önemsiyoruz" dedi.