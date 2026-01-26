Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rytas Vilnius'a konuk olacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ikinci hafta maçında yarın Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray MCT Technic, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında ise Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'e sahasında 90-83 yenildi.

Rytas Vilnius ise A Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle en üst sırada tamamladı ve son 16 turuna çıktı. Litvanya temsilcisi, I Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'u 106-81 mağlup etti.