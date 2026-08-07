Galatasaray, Oumar Ballo'yu kadrosuna kattı
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Malili pivot Oumar Ballo'yu renklerine bağladı.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Malili pivot Oumar Ballo'yu renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasına göre geride kalan sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cantu formasını giyen 2,13 metre boyundaki basketbolcu, NBA Akademi programıyla uluslararası basketbola adım attı.
ABD'de Gonzaga, Arizona ve Indiana üniversitelerinde forma giyen Ballo, 2026 yılında katıldığı Ruanda Basketbol Ligi ekiplerinden Tigers BB Kigali ile Basketbol Afrika Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.
Kaynak: AA