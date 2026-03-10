Haberler

Hapoel Netanel Holon- Galatasaray MCT Technic: 74-87

Güncelleme:
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon'u 87-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Galatasaray'ın ev sahibi olduğu salonda çekişmeli anlar yaşandı.

SALON: Arena SamElyon

HAKEMLER: Luis Castıllo, Marius Cıulın,çJosip Jurcevıc

HAPOEL NETANEL HOLON: Kravits 11, Sanogo 18, Munford 2, Rosser 2, Carreira, McRae 18, Green Jr.

8, Artzi 3, Zalmanson 12, Rosenberg

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr.2, Gillespie, Petrucelli 13, Can Korkmaz 2, White Jr 11, Meeks

26, McCollum 13, Muhsin Yaşar 6, Buğrahan Tuncer 11, Rıdvan Öncel 3

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya geldiği maçtan 87-74 galip ayrıldı.

