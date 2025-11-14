Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Galatasaray'da Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu Mauro Icardi için karar verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasına karar verdi.
Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da ilk 2 sezondaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için karar verildi.
TAKIMDA KALACAK
Sakatlığını yeni atlatan ve form bulmaya çalışan Arjantinli yıldız, Galatasaray'da kalmak istiyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği için karar verildi. Sarı kırmızılılar, 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasına karar verdi.
Habere göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında başka bir kulüp ile ön anlaşmaya varmasını istemiyor.
102 MAÇTA 67 GOL ATTI
Galatasaray'da 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol atarken, 22 asist yaptı. Yıldız oyuncu 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.