Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi - Haberler

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Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen Duplexe Tchamba ile dolduracak. 1998 doğumlu Duplexe Tchamba'nın, Marcao'ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk'un onayı bekleniyor.

Marcao'yu Sevilla'ya veren Galatasaray'ın oluşan boşluğu aynı stratejiyle doldurmak istediği öğrenildi. Marcao'nun Avrupa'nın zayıf bir takımından gelmesi eleştirilere konu olmuş fakat gösterdiği performans sonrası scout ekibi ve transfer komitesi alkışları almıştı.

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba ile dolduracak. 2018-2019 sezonundan beri kulübe hizmet eden Marcao'nun satışından elde edilecek 12 milyon euroluk bonservis geliri de, kulüplerin devamlılığı için bu tür transferlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

Kamerun Milli takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba'nın, Marcao'ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor. Strasbourg altyapısında yetişen oyuncunun Danimarka temsilcisi Sönderjyske takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemindeydi.

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

1.91 boyundaki solak stoperin, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın takibinde olduğu bilinirken, Kamerun'un Fildişi Sahilleri'yle oynadığı maçı izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından da beğenildiği ve geçtiğimiz ara transfer döneminde takıma kazandırılmasını istediği öğrenilmişti. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk'un onayı bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Spor

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