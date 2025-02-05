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Galatasaray, Manisa Basket'i 96-85 Yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Manisa Basket'i 96-85 Yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında deplasmanda Manisa Basket'i 96-85 mağlup etti. İlk periyodu 28-15 önde kapatan Galatasaray, etkili oyuncuları ile maçı kazanarak gruptaki pozisyonunu güçlendirdi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya)

Manisa Basket: Yunus Emre Sonsırma 19, Acuil 11, Saben Lee 16, Thomas 2, White Jr. 19, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın 3, Besson 10

Galatasaray : Livingston 18, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer Jr. 20, Delgado 2, Göksenin Köksal 7, Young 4, Wallace 7, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 8

1. Periyot: 15-28

Devre: 40-45

3. Periyot: 55-68

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında, deplasmanda Manisa Basket'i 96-85 mağlup etti.

Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Galatasaray, Palmer Jr. ve Göksenin Köksal'ın etkili oyunu ile maçın 5. dakikasına 13-9 önde geçti. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 28-15 üstün bitirdi.

Galatasaray, ikinci çeyrekte Manisa Basket'ten White Jr. ve Saben Lee'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarına, Delgado ve Young ile cevap verdi. Baskısını bu bölümde arttıran Manisa Basket, Yunus Emre Sonsırma ve Acuil'in etkili olduğu bölümde farkı azalttı. Kalan dakikalarda Manisa Basket'in bulduğu isabetli atışlara cevap vererek oyuna ortak olan Galatasaray, Livingston ve Sadık Emir Kabaca'nın etkili oyunuyla soyunma odasına 45-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Livingston, Sadık Emir Kabaca ve Palmer Jr.'ın isabetli atışlarıyla farkı 14 sayıya çıkararak maçın 25. dakikasını 59-45 önde geçti. Etkili hücumlar üreten rakibine karşı iyi savunma yapan Galatasaray, Bugrahan Tuncer ve Livingston'un 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarıyla periyodu 68-55 önde tamamladı.

Çekişmeli başlayan final periyodunda etkili oyununu sürdüren Galatasaray, son 5 dakikaya 78-68 önde girdi. Baskılı oyununa devam eden konuk ekip, Livingston'un 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 70-86. Son dakikalarda Palmer Jr. ile etkili olan Galatasaray müsabakadan 96-85 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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