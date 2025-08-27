Süper Lig devi kaleyi Andre Onana'ya emanet edecek

Güncelleme:
Muslera'nın yerine tecrübeli bir isim arayışında olan Galatasaray, Manchester United'ın tecrübeli file bekçisi Andre Onana için devreye girdi. Ederson transferinde sonuç alınamaması üzerine Onana'ya yönelen Galatasaray, Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

Fernando Muslera'nın yerine kaleci transferi yapmak için arayışlarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Ederson'dan sonuç çıkmayınca Onana transferi için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

MANCHESTER UNITED İLE TEMAS

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray cephesi, Onana'nın durumu hakkında bilgi almak için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

KALEYİ ALTAY'A KAPTIRDI

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan ve yerini Altay Bayındır'a bırakan Kamerunlu eldivenin, Süper Lig ekibinin gündemine gelmesi büyük ses getirdi. Transferle ilgili net gelişmelerin bir kaç gün içerisinde yaşanması bekleniyor.

İbrahim Çelik
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray öyle bir hata yapmaz bu sadece sizin temenniniz olabilir.

