Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ile başlayan idman, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
