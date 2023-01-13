Galatasaray maçının devre arasında canlı yayına çıkan Rıdvan Dilmen'den olay iddia

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapayan sarı-kırmızılıların, performansını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"ARTIK FİNAL MAÇLARINA ÇIKACAK"

Şampiyonluğa ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Hatayspor açık oynadığı için 3 gol yedi. Fenerbahçe maçında da aynı şeyi yaptı. Oyuncuları kazanmak lazım. Değişiklik yapacaktır. Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti. Galatasaray ikili averajda da öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak!" dedi.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİLER"

Dilmen ayrıca, "Galatasaray, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi! Okan Buruk artık önümüzdeki haftaya odaklanmaya başladı. Hatayspor böyle oynamaya devam ederse gol yemeye de devam eder." ifadelerini kullandı.