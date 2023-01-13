Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray maçının devre arasında canlı yayına çıkan Rıdvan Dilmen'den olay iddia

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 3-0 önde kapadığı Hatayspor maçının ilk yarısını Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini belirten Dilmen, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapayan sarı-kırmızılıların, performansını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

"ARTIK FİNAL MAÇLARINA ÇIKACAK"

Şampiyonluğa ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Hatayspor açık oynadığı için 3 gol yedi. Fenerbahçe maçında da aynı şeyi yaptı. Oyuncuları kazanmak lazım. Değişiklik yapacaktır. Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti. Galatasaray ikili averajda da öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak!" dedi.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİLER"

Dilmen ayrıca, "Galatasaray, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi! Okan Buruk artık önümüzdeki haftaya odaklanmaya başladı. Hatayspor böyle oynamaya devam ederse gol yemeye de devam eder." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Rıdvan Dilmen Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title