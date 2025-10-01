Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba!

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyon Ligi maçını izlerken bir vatandaş köpeği tarafından kalçasından ısırıldı.

Tüm Türkiye, Galatasaray'ın dünya devi Liverpool'u 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçını konuşurken; sosyal medyada yer alan bir video kısa sürede gündem oldu.

KALÇASINDAN ISIRDI

Görüntülerde Galatasaray'ın Liverpool'u ile karşılaştığı Şampiyon Ligi maçını izleyen bir vatandaşın köpeği tarafından kalçasından ısırıldığı görüldü. O anlar ise kameralarca kaydedildi.