Samsunspor-Galatasaray: Şampiyonluk Maçında Kritik Karşılaşma

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yaptı.

Ligde oynadığı 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Galatasaray, haftaya 74 puanla lider girdi. 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 45 puanla 7'nci sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR, LİGDE 66'NCI KEZ KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66'ncı kez karşılaşacak. Galatasaray, daha önce oynadığı 65 maçın 44'ünü kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 7 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 141 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı takım ise 50 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, ligin 31'inci haftasında Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibalyy, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda ayrıca Afanso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Galatasaray'da ise Yaser Asprilla sakatlığı nedeniyle Samsun'a getirilmedi.

OSİMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR, OKAN BURUK SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındayken Samsunspor ile 6 kez karşılaştı. Galatasaray, maçların tamamında 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİNİ DEPLASMANDA ALDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanlarda aldı. Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarında gördü. Galatasaray söz konusu yenilgileri deplasmanda Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Makoumbou, Yalçın Kayan, Holse, Ndiaye, Mouandilmadji 11'iyle başladı. Galatasaray ise; Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.

