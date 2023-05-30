Galatasaray maçından gelen gol haberiyle Kadıköy'de tribünler adeta yıkıldı
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü sırada Ankara'dan Galatasaray'ın gol yediği haberinin gelmesiyle Kadıköy adeta yıkıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünde bir anda "Gol" diye bağırırken, şampiyonluk tezahüratları yapılmaya başlandı.
Antalyaspor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 2. dakikasında Valencia'nın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli tribünler Ankara'dan gelen haberle tribünde adeta çılgına döndü.
KADIKÖY'DE HERKES AYAĞA KALKTI
Fenerbahçe'nin mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü sırada MKE Ankaragücü, Galatasaray karşısında beraberlik golünü buldu. Bu golün haberinin Kadıköy'e gelmesi sonrası ise tribünler adeta yıkıldı.
TRİBÜNLER "GOL" DİYE BAĞIRDI
Fenerbahçe taraftarı, Ankaragücü'nün mücadelede beraberliği yakaladığını öğrendikten sonra "Gol" diye bağırdı. Şampiyonluk tezahüratlarına başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, bir ağızdan besteler söyledi.