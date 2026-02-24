Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta kritik bir eksik yaşanıyor.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Temsilcimiz, ilk maçta sahasında 5-2 kazandığı eşleşmenin rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Juventus deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar avantajlı skorla tur için sahada olacak.

BREMER KADRODA YOK

İtalyan basınından Fantacalcio'nun haberine göre Juventus'ta savunmanın önemli isimlerinden Bremer, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Oyuncunun tedavi sürecinde istenen seviyeye ulaşamadığı ve kadroya alınmadığı belirtildi.

Brezilyalı stoper, İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlanmış ve mücadeleye devam edememişti.

JUVENTUS'TA KRİZ

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği de tartışma konusu oldu. İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Spalletti ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.