Haberler

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak Haber Videosunu İzle
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus'ta sakatlığı süren Bremer, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında kadroda yer almayacak.

  • Juventus savunma oyuncusu Bremer, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
  • Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.
  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda görevinden ayrılabileceği iddia ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta kritik bir eksik yaşanıyor.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Temsilcimiz, ilk maçta sahasında 5-2 kazandığı eşleşmenin rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Juventus deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar avantajlı skorla tur için sahada olacak.

BREMER KADRODA YOK

İtalyan basınından Fantacalcio'nun haberine göre Juventus'ta savunmanın önemli isimlerinden Bremer, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Oyuncunun tedavi sürecinde istenen seviyeye ulaşamadığı ve kadroya alınmadığı belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

Brezilyalı stoper, İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlanmış ve mücadeleye devam edememişti.

JUVENTUS'TA KRİZ

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin geleceği de tartışma konusu oldu. İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Spalletti ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyor.

Numan Darğın
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'nin yeni saç stili taraftarları ikiye böldü

Yeni saç stili taraftarları ikiye böldü
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Mauro Icardi'nin yeni saç stili taraftarları ikiye böldü

Yeni saç stili taraftarları ikiye böldü
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda