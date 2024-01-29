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Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi

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Galatasaray, Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki futbolcunun maaşında da iyileştirme yapacağı öğrenildi.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidecek.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEKTİ

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alan Lucas Torreira'nın maaşında artışa gidecek. Uruguaylı orta sahanın normal şartlarda sözleşmesi 2026'da bitiyordu.

1 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla toplam 62 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Lucas Torreira Galatasaray Futbol Spor Haberler

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