Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazeledi

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidecek.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEKTİ

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alan Lucas Torreira'nın maaşında artışa gidecek. Uruguaylı orta sahanın normal şartlarda sözleşmesi 2026'da bitiyordu.

1 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla toplam 62 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı verdi.