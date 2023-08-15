Galatasaray Lubliana muhtemel 11'ler! Galatasaray Lubliana ilk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı. Sporseverler maç saatini beklemeye başlarken Galatasaray Lubliana muhtemel 11'ler merak edildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı. Peki, Galatasaray Lubliana muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Lubliana ilk 11'lr açıklandı mı?

GALATASARAY MAÇA HAZIR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

GALATASARAY LUBLİANA MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI

Galatasaray ; Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angeliño, Berkan, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi.

Olimpija Ljubljana; Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro.