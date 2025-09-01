Galatasaray, Lookman ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Lookman ile görüşmelere başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi. Atalanta, Lookman için 55 milyon euro talep etti ancak Galatasaray, Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planlıyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması beklenen Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman için harekete geçti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi.

TALEP 55 MİLYON EURO

Haberde, Atalanta'nın 27 yaşındaki golcü Lookman için 55 milyon euro talep ettiği ancak Galatasaray'ın bu teklife sıcak bakmayarak Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 60 milyon euro olan Nijeryalı golcü, kadroda düşünülmemesi nedeniyle bu sezon İtalyan ekibinde sahaya çıkamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor

"Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor"
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bu kadar golcüyü ne yapacak bu takım?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

kökü yalan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.