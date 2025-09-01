Galatasaray, Lookman ile görüşmelere başladı

Süper Lig devi Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması beklenen Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman için harekete geçti.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi.

TALEP 55 MİLYON EURO

Haberde, Atalanta'nın 27 yaşındaki golcü Lookman için 55 milyon euro talep ettiği ancak Galatasaray'ın bu teklife sıcak bakmayarak Osimhen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmeyi hedeflediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 60 milyon euro olan Nijeryalı golcü, kadroda düşünülmemesi nedeniyle bu sezon İtalyan ekibinde sahaya çıkamadı.