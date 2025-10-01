Haberler

Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarında Galatasaray'ın Liverpool zaferi geceye damga vururken, Real Madrid, Bayern Münih, Marsilya ve Inter farklı galibiyetler aldı. Morinho'nun eski takımı Chelsea, Benfica'yı tek golle geçti. İşte nefes kesen maçlarda alınan diğer sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 2. hafta karşılaşmaları oynandı. Futbolseverler, 30 Eylül Salı gecesi birbirinden heyecanlı maçlara tanıklık etti.

GALATASARAY'IN ZAFERİ GECEYE DAMGA VURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin en dikkat çeken sonucu, Galatasaray'ın sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi oldu. Bu tarihi galibiyet, Türk futbolseverleri coşturdu.

DEVLER FARKLI KAZANDI

Geceye damga vuran diğer sonuçlarda Real Madrid, Bayern Münih, Marsilya ve Inter rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek güçlerini ortaya koydu.

CHELSEA BENFICA'YI DEVİRDİ

Jose Mourinho'nun eski takımı Chelsea, Benfica karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı

GECENİN SKORLARI

  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Club Brugge
  • Kairat 0-5 Real Madrid
  • Bodo Glimt 2-2 Tottenham
  • Atletico Madrid 5-1 E. Frankfurt
  • Pafos FG 1-5 Bayern Münih
  • Chelsea 1-0 Benfica
  • Marsilya 4-0 Ajax
  • Inter 3-0 Slavia Prag
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
