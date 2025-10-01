Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Frimpong'un sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yaptığı ortada Ekitike'nin yakın direkte yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole engel oldu.

54. dakikada geride hazırlık pasları yapan Liverpool'da Konate'nin geri pasında araya giren Osimhen, topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Alisson, soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada Konate, Galatasaray ceza sahasında Singo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Clement Turpin, faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

90+5. dakikada Lemina'nın sol taraftan ortasında kafalardan seken top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 76), Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 72), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 85), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 72)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Liverpool: Alisson (Giorgi Mamardashvili dk. 56), Dominik Szoboszlai, Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch (Alexander Isak dk. 62), Curtis Jones, Jeremie Frimpong (Conor Bradley dk. 62), Florian Wirtz, Cody Gakpo (Mohamed Salah dk. 62), Hugo Ekitike (Alexis Mac Allister dk. 68)

Yedekler: Freddie Woodman, Joe Gomez, Andrew Robertson, Wataru Endo, Rio Ngumoha

Teknik Direktör: Arne Slot

Gol: Victor Osimhen (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Uğurcan Çakır (Galatasaray) Ryan Gravenberch, Conor Bradley, Curtis Jones (Liverpool) - İSTANBUL