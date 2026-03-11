Haberler

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Liverpool maçının canlı yayını sırasında Katar'da ilginç bir olay meydana geldi. Maçı değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, tüm telefonlardan eş zamanlı olarak acil durum uyarı alarmı çaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray – Liverpool karşılaşması sırasında Katar'da ilginç bir olay yaşandı. Maçın canlı yayınla izlendiği sırada ülkedeki birçok kişinin telefonunda aynı anda acil uyarı alarmı çaldı.

CANLI YAYINDA HERKESİN TELEFONU ÇALDI

Katar'da bir televizyon programında Galatasaray – Liverpool maçını değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, yayın sırasında tüm telefonlardan aynı anda alarm sesi yükseldi. Acil durum uyarısı nedeniyle stüdyodaki herkesin telefonu eş zamanlı olarak çalmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki şaşkınlık anlarını paylaşarak yorum yaptı. Telefonlara gelen acil uyarının ülkedeki güvenlik sistemi kapsamında gönderildiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İngiltere'de tur atlar mıyız?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt

"İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna olay yanıt
Fahrettin Koca'dan Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası yaptığı paylaşım bomba
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü

Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
'Galatasaray için çok kötü bir gece olacak' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok

Galatasaray Çakar'ı bin pişman etti
'İngiltere'de tur atlar mıyız?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt

"İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna olay yanıt
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Trump'a cinnet getirtecek not! Füzenin üstüne yazdılar

Bu mesajı okuyunca cinnet getirecek