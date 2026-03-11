Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray – Liverpool karşılaşması sırasında Katar'da ilginç bir olay yaşandı. Maçın canlı yayınla izlendiği sırada ülkedeki birçok kişinin telefonunda aynı anda acil uyarı alarmı çaldı.

CANLI YAYINDA HERKESİN TELEFONU ÇALDI

Katar'da bir televizyon programında Galatasaray – Liverpool maçını değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, yayın sırasında tüm telefonlardan aynı anda alarm sesi yükseldi. Acil durum uyarısı nedeniyle stüdyodaki herkesin telefonu eş zamanlı olarak çalmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki şaşkınlık anlarını paylaşarak yorum yaptı. Telefonlara gelen acil uyarının ülkedeki güvenlik sistemi kapsamında gönderildiği belirtildi.