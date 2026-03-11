Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Liverpool maçının canlı yayını sırasında Katar'da ilginç bir olay meydana geldi. Maçı değerlendiren yorumcuların bulunduğu stüdyoda, tüm telefonlardan eş zamanlı olarak acil durum uyarı alarmı çaldı.
CANLI YAYINDA HERKESİN TELEFONU ÇALDI
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşanan o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki şaşkınlık anlarını paylaşarak yorum yaptı. Telefonlara gelen acil uyarının ülkedeki güvenlik sistemi kapsamında gönderildiği belirtildi.