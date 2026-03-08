Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray - Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
- Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
- Maç 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.
- VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek.
Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
DEV MAÇIN HAKEMİ MANZANO OLDU
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.
VAR ODASINDA GÖREV YAPACAK İSİMLER
Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.