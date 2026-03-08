Haberler

Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem

Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray - Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

  • Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
  • Maç 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.
  • VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek.

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ MANZANO OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

VAR ODASINDA GÖREV YAPACAK İSİMLER

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım