Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesinde antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile 10 Mart Salı günü sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

