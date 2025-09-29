Galatasaray, Liverpool Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maç için antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, top kapma çalışmaları yaptı. Antrenmanda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman dinamik ısınmayla başlarken, futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool maçının taktiği üzerinde duruldu.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de antrenmanda takımla birlikte çalıştı. - İSTANBUL

