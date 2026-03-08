Haberler

Galatasaray, Liverpool maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde oynayacağı Liverpool maçı için antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

