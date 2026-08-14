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Galatasaray'dan iç saha rekoru: 36 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'dan iç saha rekoru: 36 maçtır yenilmiyor
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Galatasaray, Süper Lig'de RAMS Park'ta Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Son yenilgisini 2024'te Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 36 maça çıktı. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı sahasında konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 36 lig müsabakasında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, böylece iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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