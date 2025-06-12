Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
Galatasaray Kulübü, profesyonel futbolcu Leroy Sane ile 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 3 sezon için anlaşma yaptığını açıkladı. Sane'ye sezon başına 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro sadakat primi ödenecek.
GALATASARAY Kulübü. profesyonel futbolcu Leroy Sane'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor