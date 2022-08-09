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Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Batuhan Şen, Karagümrük'e kiralandı

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Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Batuhan Şen, Karagümrük'e kiralandı

Galatasaray, genç kaleci Batuhan Şen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı.

Galatasaray, genç kaleci Batuhan Şen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı. Batuhan, 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek.

23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Galatasaray, sözleşme detayı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Karagümrük'e kiralandı

Batuhan Şen, 2022-2023 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyeceği açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen. Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci, kariyerinde Menemenspor ve Hekimoğlu takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek Batuhan Şen'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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