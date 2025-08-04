Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı

Süper Lig devi Galatasaray'la ismi uzun süre boyunca anılan ve son aşamada iki tarafında anlaşma sağladığı iddia edilen Enzo Millot, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI AL AHLI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Stuttgart ile Enzo Millot'nun transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncunun Premier Lig'den birçok talibi olmasına rağmen Arabistan'a gitmeyi tercih ettiği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun Atletico Madrid'e transferi de son anlarda iptal olmuştu.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Haberde, Al Ahli'nin Alman ekibine 30 milyon euro teklif ettiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi. Transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Millot, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıktığı 29 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.