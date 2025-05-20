Galatasaray Kutlamalarında Bıçakla Yürüyen İki Taraftar Serbest Bırakıldı

Galatasaray Kutlamalarında Bıçakla Yürüyen İki Taraftar Serbest Bırakıldı
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için İzmir'de sokaklara çıkan taraftarlar arasında döner bıçağı ve bıçakla yürüyen iki genç, emniyet tarafından yakalandı ve serbest bırakıldı.

GALATASARAY'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmir'deki kutlamalara biri döner bıçağı, 2 bıçakla katılan Güney D. (16) ile Furkan Ş. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kentin yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Güney D. ile Furkan Ş. olduğu saptandı. Şüpheliler, evlerinde yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.

2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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