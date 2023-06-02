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Galatasaray kupasını Fenerbahçe maçından sonra mı alacak? TFF, tartışmalara son noktayı koydu

Spor Haberleri

TFF, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'a şampiyonluk kupasının, Başkan Mehmet Büyükekşi tarafından takdim edileceğini açıkladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verecek.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE VERİLECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

Galatasaray kupasını Fenerbahçe maçından sonra mı alacak? Tartışmalara TFF son noktayı koydu

TFF BAŞKANI TAKDİM EDECEK

Ligi birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mehmet Büyükekşi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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