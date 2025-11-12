Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Başkan Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, Süper Lig'deki iki rakiplerinin kollandığını iddia eden bir üyenin sözleri üzerine, "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi? Geçmişten beri neyle mücadele ediyoruz? Sanki biz bunun farkında değiliz. Son 3 senedir neyle mücadele ettiğimize bakın." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Kulübü, futbolda başarılı bir şekilde gidiyor"

Galatasaray'ın içinde futbolu yönetmek için bir organizasyon oluşturduklarını aktaran Özbek, "Bir teknik kadromuz var. Bu kadro sadece antrenmanla ilgilenmiyor. Rakip analizi ve kendi futbolcularımızın performansını değerlendiriyorlar. Kemerburgaz'daki yapı dediğimiz zaman yaklaşık 45-50 kişiden bahsediyoruz. Son derece başarılı bir futbol hayatı olan, başarılı bir teknik adamımız var. Galatasaray'ın futbol etkinliğinin nasıl yönetilmesi gerektiğini belirleyen bir ekibimiz var. Futbol aklı dendiği zaman kişiler işaret edilir. Galatasaray Kulübü, futbolda başarılı bir şekilde gidiyor. Son 3 senede ne kadar başarılı olduğumuzu görüyorsunuz." diye konuştu.

Özbek'in "Futbol faaliyetlerini yürütmek için bir yapı var. Şimdi 'yapı' kelimesi de yanlış anlaşılacak." ifadesi de salonda gülüşmelere sebep oldu.