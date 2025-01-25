Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 21. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü 22. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltı ile geldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sol köşeye yaptığı vuruşta top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs, Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Taşçı, Aleksic, Calusic, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Keyta, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Osimhen (dk. 22 pen.) (Galatasaray)
Sarı kart: Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL