Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Geçti

Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 21. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golü 22. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltı ile geldi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sol köşeye yaptığı vuruşta top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs, Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Taşçı, Aleksic, Calusic, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Osimhen (dk. 22 pen.) (Galatasaray)

Sarı kart: Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay iddia
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi tutuklandı!
Canlı anlatım! Tek gol var, tempo inanılmaz

Tek gol var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.