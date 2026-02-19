Haberler

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

GALATASARAY, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.10'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle

Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı