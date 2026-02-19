Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
GALATASARAY, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.10'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı