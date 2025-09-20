Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor