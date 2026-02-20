Haberler

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 2 grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Konyaspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
