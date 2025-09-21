Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlandı. Antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü. - İSTANBUL
