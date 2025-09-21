Haberler

Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlandı. Antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
