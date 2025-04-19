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Galatasaray Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Konyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 22 Nisan Salı günü deplasmanda yapacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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