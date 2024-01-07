Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı nereden izlenir?

7 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray - Konyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray - Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray- Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray- Konyaspor maçı ne zaman?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 19:00'de başlayacak ve İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacaktır. Bein Sports 1'i izlemek için Digiturk platformu üzerinden 77 numaralı kanalı kullanabilir veya Kablo TV'de 232 numaralı kanalı seçerek izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de Bein Sports 1'i şifreli olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI İLK11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor; Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

Ali Şansalan

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.