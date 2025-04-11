İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarına ilişkin program açıklandı. Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı günü 20:30'da, Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe günü 20:30'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

  • Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı günü 20:30'da oynanacak.
  • Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe günü 20:30'da yapılacak.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu!

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.