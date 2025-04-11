Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarına ilişkin program açıklandı. Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı günü 20:30'da, Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe günü 20:30'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
- Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı günü 20:30'da oynanacak.
- Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe günü 20:30'da yapılacak.