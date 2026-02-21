Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra kaybetti


Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybederek bu sezon 2. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Galatasaray, Konyaspor müsabakasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 10 maç sonra kaybetti. Ligde 2. yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan Aslan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Konya müsabakasından önce son olarak 12. haftada Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Cimbom, daha sonra çıktığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Konyaspor'a karşı alınan yenilgiyle de Galatasaray, ligde 10 maç sonra kaybetti.

Galatasaray, böylece Süper Lig'de bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı. - İSTANBUL

