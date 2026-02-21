Haberler

Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Konyaspor'un gollerini 75. dakikada Adil Demirdağ ve 81. dakikada Blaz Kramer attı.

(ANKARA)- Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı ev sahibi Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirdağ ve 81. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

