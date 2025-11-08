Haberler

Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Coşkuyla Karşılandı

Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile oynayacak olan Galatasaray, Kocaeli'nde taraftarları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Kafile, konaklayacağı otele geldiğinde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı için geldiği Kocaeli'de coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle Kocaeli'ne gitti. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele girişi sırasında meşaleler yakıp, tezahüratlarla karşıladı.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın, Kocaelispor karşılaşmasının kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
